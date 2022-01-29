ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الاسبوع الماضي كان حافل بالصراع بين الحق والباطل، معتبراً أن أنصار الباطل للأسف موجودين كالعادة يطبلون للباطل ويصفقون له أو يصمتون عنه لأن في المعارك المصيرية والصراع عندما يحتدم بين الحق والباطل لا يمكن ان تكون هناك منطقة حياد خاصة أن الأمور واضحة وجلية.

عبد العزيز أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أنه من يظن نفسه محاييد أو يحاول أن يقنع نفسه وغيره بالحياد هو خائن لنفسه لأنه يعرف الحق لكن يقنع نفسه ان الحياد هو الأفضل، لافتاً إلى أن خيانة النفس هذه اسوء خيانة اطلاقاً.

وأضاف: “تحية لمجلس أعيان تاجوراء لأنهم قاموا بأمر عظيم جداً والكثير من الناس لها نفس رأيهم ولكن لم يفعلها أحد، هذه خطوة متقدمة من المجلس بلاغ للنائب العام وهذا سيدون للتاريخ ضد عقيلة صالح وحفتر. لاهم كتيبة ولا لديهم سلاح لذلك هذه الناس الحية أحيهم على إيجابيتهم. العمل المدني بأبها صورة”.

وتابع: “عندما نرى ما حدث في جلسة البرلمان الفاقد للشرعية، الموقف لو أنت انسان تميز بين الحق والباطل، نحي النائبة على موقفها كانت تتكلم عن الرشاوى لكن ما جعل عقيلة صالح يتكلم بلغة الصيع والمردف! الخروج يوم 17 فبراير فريضة على التريس على البرلمان ومن يحسب نفسه رجل وتوجههك لا يهمني، وادعوا الدبيبة الا يمشي لهم، نناقش هل نخرج أم لا؟ حكومة تحاسب وتحاكم لن نرحمها اما مجلسي النواب والدولة دمروا البلاد”.

كما استطرد حديثه: “الطيار الجقم مجرم قاتل، ولدينا فيديوهات وهو يقصف ويدمر بيوتنا ويقتل اولادنا في محكمة عسكرية تحكمه بالإعدام أما مجرم يأتي ويجلس معه مرشح للرئاسة كالشريف الوافي 4 ساعات ان كانت قوانين السجن تسمح بهذا هذا قانون. هل تستطيع ان تزور سجن قرنادة وتتكلم عن النساء هناك؟ يا شريف الوافي؟ اتحداك وتساهم في إطلاق النساء المسجونات هناك. اما هذا قاتل الأطفال؟، سهام سرقيوة قبرها وجثتها أين؟ نساء من الشرق في السجون اطلقهم! الاسطى عمر كان يحارب الدواعش لماذا لا تطلقهم! كفى استهبال هذا الامر لا يملكه إلا أولياء الدم. سنقاضي ونلاحق بالقانون أي أحد يساهم في إطلاق الجقم”.