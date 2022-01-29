الباراغواي – فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” عقوبة قاسية على حكمين شاركا في إدارة مباراة تشيلي والأرجنتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022”.

واضطر الحكمان المساعدان لإيجاد حل مرتجل ومستعجل بعد أن اكتشفا قبل 12 دقيقة من انطلاق المباراة أنهما نسيا رايتيهما في الفندق، وقاما بصناعة رايتين باستخدام “عصاتي مكنسة” و”سترتين صفراوين”، وهو ما تسبب في سيل من التعليقات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الحكمين البرازيليين فابريسيو فيلارينيو ورودريغو فيغيريدو دخلا الشوط الثاني بالراية الرسمية المعتمدة بعد استعادتها من الفندق، فإن هفوتهما لم تمر مرور الكرام حيث قرر “الكونمبيول” معاقبتهما بحرمانهما من التحكيم لمدة 4 أشهر.

وبررت اللجنة قرارها بأن الحكمين أخفقا في أداء واجباتهما بسبب عدم استخدام المعدات الأساسية اللازمة لممارسة وظائفهما، مما يعرض المسار الطبيعي للمباراة للخطر.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب “التانغو” بنتيجة 2-1.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى مونديال قطر، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي ضد ممثل من قارة آسيا.

المصدر: وكالات