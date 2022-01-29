غزال يحقق لسوريا ذهبية الوثب العالي في ملتقى كلادنو في التشيك

التشيك – حقق لاعب منتخب سوريا لألعاب القوى مجد الدين غزال الميدالية الذهبية للوثب العالي بارتفاع 2,25 متر بملتقى كلادنو داخل الصالات في التشيك.

وجاء بعده الماليزي نورس سينغ راندهاوا والبرازيلي فيرناندو فيريرا والتشيكي ماريك باهني.

فيما حل الليتواني أدريوس غليباوسكاس خامسا 2,19 م والأميركي رودريك تاونسند سادسا 2,13م والبولندي نوربرت كوبيلسكي سابعا 2,09 م ومواطنه ماريك بيريتش ثامنا 2,09م والسلوفاكي لوكاس بير تاسعا 2,09 م، فيما استبعد التشيكي فويتيتش ريها من المنافسة.

يذكر أن الرقم القياسي الشخصي لغزال يبلغ 2,36 متر في دورة التحدي في بكين 2016، وفي آخر إنجازاته أحرز عام 2017 الميدالية البرونزية في بطولة العالم بلندن بعد وثبه 2,29 متر وفي عام 2019 حقق ذهبية بطولة آسيا في الدوحة مسجلا أفضل رقم عالمي وآسيوي بالقفز لارتفاع 2,31 متر.

المصدر:”وكالة سانا”