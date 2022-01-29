الكويت – أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، امس خفض تصنيفها السيادي لدولة الكويت من مرتبة (AA) إلى (AA-) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير، إن تخفيض التصنيف يعكس القيود السياسية المستمرة التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط.

وأشارت إلى أن الكويت تعاني من نقص التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة.

وقالت “فيتش” في تقريرها “لا تزال آفاق الإصلاح ضعيفة رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية في إطار الحوار الوطني الذي دعا له أمير البلاد”.

وتوقعت أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى ما نسبته 500 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي “منخفضة جدا”، متوقعة أن تتراجع إلى 10 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2022.

الأناضول