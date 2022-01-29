لبنان – أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون للضباط والعسكريين، أنه ليس أمامهم خيارات سوى المؤسسة العسكرية أو الفوضى، مشيدا بجهودهم في ظل الوضع الحالي في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها عون إلى اللواء اللوجستي في كفرشيما، الذي تسلم مؤخرا 60 حافلة سيتم وضعها بتصرف فوج النقل لتنفيذ خطة النقل المشترك للعسكريين.

وأكد عون في حديثه أن “اللوجستية هي القلب النابض لأي جيش، ولا يمكن لأي عسكري تنفيذ المهمات الموكلة إليه من دون الدعم اللوجستي”.

وأضاف موجها حديثه للضباط والعسكريين:

“ما تقومون به في ظل هذه الظروف الدقيقة مشهود له، فقد أظهرتم قدرات استثنائية مجدّدين بذلك ولاءكم للمؤسسة العسكرية والوطن”.

وقال: “لا تفقدوا الثقة بوطنكم الذي هو بأمس الحاجة اليكم حاليا. ليس أمامكم خيارات: إما المؤسسة العسكرية أو الفوضى”.

ولفت عون إلى أن “الحرب هي حرب إرادات ويجب التحلي بالصبر لاجتياز هذه المرحلة”،

مؤكدا أن “الشعب اللبناني لا يزال يتمسك بالمؤسسة العسكرية لأنها الضمانة بالنسبة إليه”.

كما أشار إلى أن العمل جار على توفير المساعدات للضباط قدر الإمكان وبجميع الوسائل، لافتا إلى أنها مرحلة دقيقة وتتطلب الصمود لاجتيازها.

ودعا إلى التمسك بالأمل والإيمان والتحلي بالإرادة الصلبة حتى انتهاء هذه الأزمة، معربا عن “الثقة بالضباط والعسكريين وبصمودهم، وبأن المؤسسة العسكرية هي مرجعيتهم الأولى والأخيرة وهى لن تتركهم إطلاقا”.

المصدر: موقع الجيش اللبناني