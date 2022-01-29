مصر والإمارات والبحرين تدين هجومًا صاروخيًا استهدف مطار بغداد

مصر والإمارات والبحرين تدين هجومًا صاروخيًا استهدف مطار بغداد

العراق – أدانت مصر والإمارات والبحرين، مساء الجمعة، هجوما صاروخيا استهدف مطار بغداد الدولي بالعراق.

جاء ذلك وفق بيانات منفصلة لوزارات خارجية البلدان الثلاثة، عقب ساعات على استهداف مطار بغداد الدولي بستة صواريخ “كاتيوشا”.

وأعربت الخارجية المصرية عن إدانتها لـ”القصف الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار بغداد الدولي، وأسفر عن بعض الخسائر المادية”.

وأكدت “استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تُمثل تهديدًا لاستقرار العراق، فضلًا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، وتضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره”.

فيما أعلنت الخارجية الإماراتية “استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

وأعربت عن “تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، وحرصها على استتباب الأمن والاستقرار فيه”.

من جهتها وصفت الخارجية البحرينية، استهداف مطار بغداد الدولي بـ”العمل الإرهابي” الذي ينتهك سيادة العراق ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت “تضامن البحرين مع العراق الشقيق ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات العراقية في بيان، سقوط 6 صواريخ “كاتيوشا” على مكان انتظار طائرات الخطوط العراقية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج.

فيما اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد “محاولة لتقويض سمعة البلاد”، متوعدا برد “حاسم” على هذا النوع من العمليات التي وصفها بـ”الخطيرة”.

ويضم مطار بغداد جزأين: مدني، وآخر عسكري يوجد فيه مستشارون عسكريون من الولايات المتحدة، إلى جانب قوات عراقية، ويتعرض الجزء العسكري لهجمات بين فترات متباينة منذ أشهر طويلة.

ومطلع يناير/كانون ثان الجاري، أحبط الأمن العراقي هجوما بمسيرتين مفخختين استهدف موقعا دبلوماسيا للتحالف في المطار، كما أحبط هجوما مماثلا استهدف قاعدة “عين الأسد” الجوية بمحافظة الأنبار (غرب)، والتي تضم مستشارين للتحالف الدولي.

الأناضول