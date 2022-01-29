إسبانيا – نما الاقتصاد الاسباني بنسبة 5.2 بالمئة في كامل عام 2021، بعد انكماش بنسبة 10.8 بالمئة في عام 2020، وفق بيانات لمكتب الإحصاءات الوطني الإسباني صدرت الجمعة.

وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل نموا بنسبة 2 بالمئة في الربع الأخير من العام 2021، مقارنة بنمو 2.6 بالمئة مسجلة في الربع الثالث من نفس العام.

ووفقا للبيان، فإنه رغم هذا النمو إلا أنه يبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

والخميس، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الإسباني تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 2008.

ووفقا للبيانات، انخفض معدل البطالة إلى 13.33 بالمئة في الربع الرابع 2021، مقارنة بنسبة 14.57 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، من 5.7 بالمئة إلى 4.9 بالمئة في عام 2021، ومن نسبة 6.4 بالمئة إلى 5.8 بالمئة في عام 2022.

الأناضول