ليبيا – قالت المستشارة العامة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز إنه قد مضى سبع اعوام وسبع اشهر أي اكثر من 3 آلاف و 700 يوم منذ أن خرج الليبيين لصناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات وطنية وبات لزاماً الآن على البرلمان ومجلس الدولة والحكومة الحالية والمجلس الرئاسي بذل كافة الجهود وتحركهم بسرعه والعمل حسب جدول زمني ثابت لتحديد موعد نهائي لعملية انتخابية تعيد الليبيين لصناديق الاقتراع.

وليامز أشارت خلال لقاء مع برنامج “الشارع الدبلوماسي” الذي يذاع على قناة “العربية” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك مليونين وخمسمائة الف ليبي حصلوا على بطاقات الناخبين وحوالي 3 ملايين سجلوا اسمائهم للتصويت أي أن هناك زخم كبير والرغبة واضحة للشعب الليبي لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي بدأت من 2011 من خلال الذهاب لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم في اختيار من يحكمهم بشكلٍ ديموقراطي.

وبشأن إن كان انسحاب القوات الاجنبية والمرتزقة شرط مسبق لإجراء الانتخابات علقت مستبعدة أن الانسحاب الكامل للمرتزقة هو شرط مسبق لاجراء الانتخابات فهناك الكثير من الأشخاص يضعون الشروط قبل اجراء الانتخابات، معتبرةً أن هذه مجرد محاولة غير صادقة لتبرير وجودهم الذي طال أمده وللبقاء في السلطة لفترة اطول.

وتابعت:” لقد اجريت انتخابات في ليبيا في عام 2012 و2014 مع وجود المرتزقة على الأرض واعيد وأكرر ان هذا الطلب سيادي ليبي وقرار يجب أن يحترم من كافة الاطراف التي لها علاقة بظهور القوات على الأراضي الليبية”.

أما حول الاتفاق بين الحبيري والكبير على خطة من اربع مراحل لإعادة توحيد البنك المركزي وصفت ذلك بالأمر الايجابي قائلةً:”إذا اردنا ان ننسب لأنفسنا الفضل على أي شيء اعتقد أننا نستحقه على الاتفاق الاخير لإعادة توحيد البنك المركزي، هو ثمرة استعراض المراجعة الدولية الذي طلبه رئيس الوزراء السابق السراج في يوليو 2012، استغرق الامر عامين للاتفاق على مراجعة الحسابات وانتهينا منه وحان الوقت لتنفيذ المراجعة واعتقد العمل كله يجب ان يتم بشفافية كاملة امام الشعب الليبي لأنه يعبر عن دخلهم ومصادرهم”.

كما نوّهت إلى أنه عندما قرر منتدى الحوار السياسي الليبي هذه الحكومة كان هناك تقويض راسخ لمسؤولياتها وان تؤسس حكومة تكنوقراطية صغيرة والا تكرس عملها على ميزانية الدولة بل التركيز على تقديم الخدمات الضرورية وبشكل خاص للبلديات التي غالباً ما عانت للحصول على الموارد وكان عليها العمل على حل المشاكل الخاصة بتردي قطاع الكهرباء واعادة تشغيل الإنارة وحل ازمة كورونا في البلاد.

وشددت على ضرورة أن تعود الحكومة لتلك المبادئ وان يقلص نفوذهم على الميزانية ويكون لديها برنامج واقعي للمستقبل ويجب ان يتم كل ذلك تجاه الانتخابات، مؤكدةً على أنهم بدورهو سيعملون معهم ومع مجموعة العمل الاقتصادية الدولية بينما يتم عقد مباحثات حول الميزانية القادمة للدولة.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ نراقب وبكل دهشة موضوع النشاط والطاقة التي تبذلينها في الساحتين المحلية والعالمية، سواء عدد المقابلات التي تجريها ورحلاتك داخل وخارج ليبيا للتحدث مع اصحاب القرار والمجتمعات المدنية، سافرتي لكافة ارجاء ليبيا آخرها لسبها من خلال حديثك مع كافة الأطياف الليبية ومؤسسات المجتمع المدني ماذا يمكن أن تخبري المشاهدين عن رغبات الشعب الليبي الحقيقية؟

لقد قمت بزيارات عديدة خلال الشهرين الماضيين لمناطق عدة في ليبيا من طرابلس للقبة والشرق وسبها في الجنوب وخلال هذه السفرات التقيت آلاف الليبيين من كافة الأطياف وأستطيع ان اؤكد أن الليبيين يرغبون بنفس ما ترغب به شعوب العالم وهو ان يتمكنوا من إرسال أطفالهم للمدارس بأمان وان يلتقوا أبناء بلدهم من مختلف مناطق ليبيا ويرغبون بالعيش في بلاد حدودها آمنة وأن يضمنوا مستقبل مزدهر ومستقر لأطفالهم وأحفادهم، الليبيين الذين تحدثت عنهم يريدون انهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم منذ الانتفاضة في عام 2011 ومقتنعة أن السبيل لتحقيق الاستقرار هو عبر صناديق الاقتراع.

س/ عندما تلتقين الليبيين من كافة ارجاء ليبيا ويسألونك من المسؤول عن ارجاء الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في 24 من ديسمبر، بعد أن أُجلت 5 مرات منذ 2018 ماذا تجيبنهم؟

قرار إعلان القوة القاهرة على الانتخابات الرئاسية كان قرار سيادي ليبي صدر عن المفوضية العليا للانتخابات والتي اعلنت في 22 من ديسمبر الماضي فرض القوة القاهرة وعدم المضي قدماً في الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم 24 من ديسمبر، بسبب ما أطلقوا عليه عيوب في الأطر التشريعية وتضارب الأحكام القضائية فيما يخص بعض الأسماء التي ظهرت في قائمة المرشحين لذلك أرجعت المفوضية العليا للانتخابات يومها الامر لمجلس النواب الليبي.

س/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات 24 من يناير تشكيل لجنة لمراجعة استمارات المرشحين للانتخابات الرئاسية عبر البرلمان وقاموا بنشر شروطهم للمرشحين ومن المتوقع ان تطرح 7 مرشحين وكل منهم يحصل على دعم25 عضو في مجلس النواب، مجلس النواب الآن يرغب بصياغة خارطة طريق جديدة بدلاً من الأممية وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 18 شهر من الآن، ما رأيك؟

هناك خارطة طريق موجودة وهي الخارطة الناجمة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وتم تطبيقها في 21 من ديسمبر 2020 ، عندما شغلت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام بالأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة وقد بعثنا برسالة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وأعلنت فيها عن تنفيذ خارطة الطريق في 21 من ديسمبر و ان مدتها 18 شهراً، الكثير يسأل عن سبب المدة ويعتقدون ان الخارطة انتهت في 24 من ديسمبر يوم موعد الانتخابات وبالفعل كان التاريخ حرج جداً ولكنه لم يتحقق وبكل حكمة أضاف السياسيين الليبيين المشاركين في الحوار السياسي الذين صاغوا خارطة الطريق مهلة 6 اشهر إضافية لمعالجة المشاكل التي تواجه العملية الانتخابية كتحديات الانتخابات التي عقدت او ما نشهده حالياً وهذه المهلة الاضافية تساعد على تصويب الأمور وهذا يجب ان يحصل.

في الحقيقة لم يتم تحديد موعد الانتخابات وهذا جزء من المشكلة وعندما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن فرض القوى القاهرة وأرجعت الأمر للبرلمان حددت قانون أن يكون الـ 24 من يناير موعداً محتملاً للانتخابات ولا يحق لهم تجاوز الموعد لأن تفويضهم الدستوري لا يسمح لهم بذلك.

وربما يتوقع البعض ان يعالج البرلمان هذه المسألة في موعد أقصى في 24 من يناير عملية محددة زمنية للانتخابات لكنهم لم يفعلوا ذلك ولربما أمهلوا نفسهم اسبوعاً آخر الآن لا ندري وما أعرفه ان الليبيين يراقبون ويتوقعون من ممثليهم في البرلمان الحضور والعمل والإيفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي.

س/ يتحدث أعضاء مجلس النواب ايضاً عن حل معضلة الدستور عبر تشكيل البرلمان للجنة خبراء خاصة لصياغة الدستور، في نهاية المطاف هناك وجهات نظر متباينة حول مسودة الدستور التي قدمت في نهاية 2017؟

التقى مجلس النواب مرتين أسبوعياً منذ بداية العام الحالي في يناير لمعالجة مسألة الانتخابات وقاموا بتعين ما اسموها لجنة خارطة الطريق التي تمثل المناطق الانتخابية الليبية الـ 13 وتشمل اعضاء بين الجنسين ويمثلون الاثنيات الليبية المختلفة وقد أجروا بعض المشاورات عبر البلاد ومع مجلس الدولة الذي يمثل الهيئة الاستشارية، مضت سبع اعوام وسبع اشهر أي اكثر من 3 آلاف و 700 يوم منذ أن خرج الليبيين لصناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات وطنية وبات لزاماً الآن على البرلمان الليبي ومجلس الدولة والحكومة الحالية والمجلس الرئاسي لبذل كافة الجهود وتحركه بسرعه والعمل حسب جدول زمني ثابت لتحديد موعد نهائي للعملية الانتخابية تعيد الليبيين لصناديق الاقتراع، هناك مليونين وخمسمائة الف ليبي حصلوا على بطاقات الناخبين وحوالي 3 ملايين سجلوا اسمائهم للتصويت، هناك زخم كبير والرغبة واضحة للشعب الليبي لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي بدأت من 2011 ومن خلال الذهاب لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم في اختيار من يحكمهم بشكلٍ ديموقراطي.

س/ علمنا ان مجلس النواب سيعقد جلستين يوم الاثنين والثلاثاء الاسبوع المقبل للبدء باستقبال أسماء المرشحين القائد الجديد وبالتالي حكومة ليبيا جديدة، ومن المتوقع أن يجري التصويت منتصف فبراير وبحلول نهاية فبراير اسم قائد جديد وحكومة جديدة، هل تعتقدين ان رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة سيسلم السلطة للقائد الجديد الذي سينتخبه مجلس النواب أم نحن على أعتبا نزاع دموي ثاني؟

لقد قضيت معظم وقتي خلال منصبي السابق في ليبيا نزاع شديد عندما شهدت طرابلس هجمات وحصل استقطاب شديد في ليبيا، من المهم ان نقدر الآن منذ يونيو 2020 وبشكل خاص منذ أكتوبر 2020 عندما وقعت أطراف اللجنة العسكرية المشتركة الليبية على اتفاق وقف إطلاق النار في 23 من أكتوبر فقط عاشت البلاد تحت سلام نسبي وكل العمل العظيم التي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة كفتح الطرق واستئناف الرحلات الجوية واجتماع الليبيين والقدرة على السفر ذهاباً وإياباً، طرابلس الآن فيها الكثير من السياسيين من المناطق الشرقية ومجموعة 5+5 واخرون يجتمعون في وسط ليبيا في سرت.

يجب علينا المحافظة على هذا الهدوء وسبب أهمية ذلك هو أن الليبيين الذين يعيشون حياتهم اليومية يجب ان يعيشوها من دون شبح النزاعات والتسلح وفي الحقيقة شهدت فترة الهدوء هذه اجتماع بعض الخصوم الذين حملوا السلاح فقد شهدنا اجتماع الشهر الماضي في بنغازي بين أشخاص حملوا السلاح في وجه بعضهم البعض قبل عام ونصف من الآن وهذا مهم جداً ويبعث على رسالة قوية مفادها ان الشعب يريد فتح صفحة جديده كما سمعت العديد من المقترحات والكثيرين يحثون الأمم المتحدة بالعمل عن قرب مع السلطات المعنية المسؤولة عن مشروع المصالحة الوطنية.

ومع ذلك لا أحد ينكر أن البلاد تشهد توترات سياسية ولا يحق لي أن أملي على البرلمان ما عليهم مناقشته أو عدم مناقشته ما يحصل تحت قبة البرلمان هو شأن برلماني ومن المهم جداً وقبل أن يتدخل أي شخص أن يتحدد الانتخابات وإلا سنواجه خطر الدخول في فترة طويلة غامضة انتقالية، ستكون الرابعة او الخامسة في البلاد منذ 2011 وهذا يعيدنا لمسألة ازمة الشرعية التي تؤثر على كافة المؤسسات الليبية، وكلها تفتقر للشرعية وحكومة انتقالية ستؤثر على البلاد، لن تحل إلا عبر عملية انتخابية مدروسة تقود لانتخابات حرة وعادلة وهذا برأي فقط ولقد كنت الجنوب بالأمس وخضت حوارات جيده جداً مع مجموعات كبيرة من المجتمع المدني والشخصيات السياسية والشباب وحصلت على انطباع واضح من خلال محادثاتي التي ترددت عليا في مناطق اخرى من ليبيا وبان الوقت قد حان لهذه المؤسسات المضي قدما والشعب لا يريد عملية انتقالية طويلة هم يريدون مسار ثابت نحو انتخابات وطنية وهذا برأيي ما يجب ان يركز عليه المجلسان وبشيء من الاستعجال والكثير منه.

س/ بغض النظر عن الخطوات التي أتخذها مجلس النواب يؤيد الدبيبة ومناصريه إجراء الاستفتاء حول الدستور قبل إجراء أي انتخابات اذا ما قوبل الإصرار بالموافقة يقول البعض ان هذا قد يستغرق أشهر عديدة حتى عامين قبل الانتخابات والكثير من الليبيين لا يريدون تأجيلها حتى المصادقة على الدستور ما الحل؟

من خلال مناقشاتي ووجهات النظر العديدة متباينة حول ما هو ضروري من اجل دفع عجلة الانتخابات وعودة البلاد لمسار الانتخابات لاشك ان هناك من يقول إنه يجب ان يكون هناك استفتاء على مسودة الدستور وهذا الدستور الذي صوت عليه وصوتت عليه الهيئة التأسيسية المنتخبة لصياغة الدستور، هناك من يقول ان الاساس الدستوري ضروري للانتخابات بالإشارة الا ان هذا ما توخاه منتدى الحوار الليبي في خارطة الطريق والتي عبرت بوضوح عن الحاجة لإطار دستوري من اجل إصدار القوانين الانتخابية وهناك من يقول اننا يجب أن نمضي مباشرةً تجاه الانتخابات البرلمانية وهناك قانون أصلاً صادق عليه البرلمان للانتخابات البرلمانية، القوة القاهرة التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات للانتخابات الرئاسية لم تشمل الانتخابات البرلمانية وهذا احتمال وارد وهناك من يقول انه يجب ان تكون هناك مراجعة لقرارات المحكمة المتنازع عليها بشان بعض المرشحين وهناك من يقول كل ما هو مطلوب هو تعديل للقوانين الانتخابية الحالية والبعض يقول ان اللجان يجب ان تلغى وتجرى انتخابات لاختيار مجلس تأسيسي يعنى بهذه المسائل للعامين القادمين ويعيد البلاد لمسار الانتخابات الوطنية على اساس دستوري.

ما سمعته لابد انه مر على أذان خارطة الطريق وبالتالي يتحتم عليهم ان يطلبوا من الشعب الليبي تقديم خطة عاجلة للبرلمان حول السبيل للمضي قدمًا لانه في خضم كل المحادثات والمكائد والمؤامرات في لعبة الكراسي الموسيقية هذه الجميع ينسى ان حوالي 3 ملايين ليبي سجلوا أسمائهم للإدلاء بأصواتهم ومن المؤسف جداً ان يسجل هؤلاء الناخبين اسمائهم بكل حسنة وجمعوا بطاقات الانتخابات ولا أحد يحترم إرادتهم!”.

س/ بصفتك المستشارة الخاصة للأمين العام في ليبيا هل ترين أن انسحاب القوات الاجنبية والمرتزقة هو شرط مسبق لإجراء الانتخابات؟

لا شك ان طلب انسحاب القوات من ليبيا هو طلب سيادي قدمته اللجنة العسكرية المشتركة وأود الإشارة ان طلب وقف اطلاق النار التي تمت صياغته والتوقيع عليه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة جله تم الانتهاء من صياغته خلال يوم ونصف في جنيف أكتوبر 2020 عندما جلس طرفا اللجنة العسكرية المشتركة لوحدهم ونحن كنا جالسين خارج القاعة وعرضنا عليهم المساعدة في المسائل الفنية والوساطة إلا أنهم هم من توصلوا لهذا الاتفاق بأنفسهم مما يعبر عن جوهر وروح العملية التي يقودها الليبيين وهم عبروا عن الحاجة لانسحاب القوات وبذلك يتحتم على هؤلاء الذين أرسلوا هذه القوات لاحترام ارادة اللجنة العسكرية المشتركة بصفتها ممثلة لجانبي النزاع.

ومن ذاك الوقت تطورت اللجنة العسكرية المشتركة خطط رصينة ومدروسة واجروا بعض الزيارات للعواصم ذات الشأن وهذه خطة تشمل الكثير من التفاصيل ويجب ان تتم بكل حذر والتشاور الوثيق مع كل الدول المعنية وعواصم الدول الجوار بشكل خاص لضمان عدم تسبب هذه القوات لأي عراقيل لدول الجوار بعد مغادرتها ليبيا كما شهدنا في ابريل الماضي عندما عاد المرتزقة وقتل رئيس الدولة خلال اشتباكات مع قوات انبثقت من ليبيا وهذا يعزز الحاجة لتمثيل دقيق.

لا اعتقد ان الانسحاب الكامل للمرتزقة هو شرط مسبق لإجراء الانتخابات هناك الكثير من الأشخاص يضعون الشروط قبل اجراء الانتخابات وسواء المؤسستين المنتخبتين ارى ان هذه مجرد محاولة غير صادقة لتبرير وجودهم الذي طال آمده وللبقاء في السلطة لفترة اطول ولقد اجريت انتخابات في ليبيا في عام 2012 و2014 مع وجود المرتزقة على الأرض واعيد وأكرر ان هذا الطلب سيادي ليبي وقرار يجب أن يحترم من كافة الاطراف التي لها علاقة بظهور القوات على الأراضي الليبية.

وأشير انه خلال الـ 7 أعوام الماضية منذ 2014 لم تجرى انتخابات وهذا مؤسف إلا انه جرت عدة انتخابات بلدية في مناطق عديدة من البلاد خلال جائحة كورونا والنزاعات، ربما يجب ان ننظر للأمر بمنظور مختلف وهو أن الانتخابات مهمة للمحافظة على السلام وتحقيق المصالحة الوطنية ليتمكن السكان من اختيار من يحكمك بأنفسهم هذه بحد ذاتها تمثل عملية صنع السلام، ومبدأ عمل برلين ان تكون هذه المسارات تعمل إلى جانب بعضها ولا داعي ان تعمل بشكل متزامن اذا كان لدينا في اكتوبر 2020 مالذي قاد الطريق! الجيش والمؤسسة العسكرية هي قادت الطريق! لا شك اننا نحن من تشاجر على المقاعد لكوننا لم نتوصل لنوع من الاتفاق، هذا يعبر عن ما يجري اليوم رؤساء الأركان من الجانبين الغرب الحداد التقى مرتين بنظيره الجنرال الناظوري وفي سرت في اجتماعات جدية حول المضي قدما لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا تلقت ليبيا هذه الاجتماعات بشكل جيد جداً.

والاجتماع الاخير اجتمعت الإدارات المختلفة وادارات من الجانبين والشرطة العسكرية وغيرهم وهذه الاجتماعات مهمة وكانت بالغة الجدية والتقيت بالجنرال الحداد وأأمل رؤية الجنرال الناظوري خلال زيارتي للشرق الاسبوع القادم هؤلاء الرجال يتحركون والآن يرغبون بالمحافظة على السلام على الارض ولقد شكلوا قوات مشتركة على الطريق الساحلي ليعاد فتحه واذا ما تمكن هؤلاء الأشخاص من التوصل لاتفاق والعمل بنوايا حسنة اعتقد ان السياسيين مرة اخرى بإمكانهم وضع مصالح بلدهم فوق مصالحهم الشخصية وفعل كل ما هو ضروري.

س/ كيف تقيمين فرص النجاح في اجراء الانتخابات نهاية يونيو هذا العام مع الآخذ بالاعتبار كل التطورات الاخيرة؟

هذا النجاح ليس نجاحي بل نجاح الشعب الليبي وقد ارسلني الامين العام وطلب مني ان ادعم العملية الانتخابية وان اقود مسارات برلين الثلاثة السياسي والعسكري والاقتصادي وانا أقف الآن لجانب المليونين و800 شخص ممن سجلوا اسمائهم في الانتخابات وهذا نجاحهم وليس له علاقة بي شخصيًا، نحن في ليبيا من اجل دعم الشعب الليبي.

س/ وقع الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي ومقره طرابلس ونظيره بالفرع الشرقي علي الحبري اتفاق على خطة من اربع مراحل لإعادة توحيد البنك المركزي على أمل أن تتم المرحلة الاولى في شهر يوليو هذا العام حدثينا عن ذلك؟

اعتقد ان هذا امر ايجابي وإذا اردنا ان ننسب لأنفسنا الفضل على أي شيء اعتقد أننا نستحقه على الاتفاق الاخير لإعادة توحيد البنك المركزي، هو ثمرة استعراض المراجعة الدولية الذي طلبه رئيس الوزراء السابق السراج في يوليو 2012، استغرق الامر عامين للاتفاق على مراجعة الحسابات وانتهينا منه وحان الوقت لتنفيذ المراجعة واعتقد العمل كله يجب ان يتم بشفافية كاملة امام الشعب الليبي لأنه يعبر عن دخلهم ومصادرهم ويكون كل شيء معروف لدى الشعب الليبي.

أعتقد ان هذه روح الشفافية والمسائلة المطلوبة وليست مجرد روحية تعامل بل مطلب اساسي متعلق بالحكومة الحالية.

عندما قرر منتدى الحوار السياسي الليبي هذه الحكومة كان هناك تقويض راسخ لمسؤولياتها وان تؤسس حكومة تكنوقراطية صغيرة والا تكرس عملها على ميزانية الدولة بل التركيز على تقديم الخدمات الضرورية وبشكل خاص للبلديات الليبية العديدة التي غالباً ما عانت للحصول على الموارد وكان عليها العمل على حل المشاكل الخاصة بتردي قطاع الكهرباء واعادة تشغيل الإنارة وحل ازمة كورونا في البلاد.

يجب ان تعود الحكومة لتلك المبادئ وان يقلص نفوذهم على الميزانية ويكون لديها برنامج واقعي للمستقبل ويجب ان يتم كل ذلك تجاه الانتخابات، ونحن بدورنا سنعمل معهم ومع مجموعة العمل الاقتصادية الدولية بينما نعقد مباحثاتنا حول الميزانية القادمة للدولة.