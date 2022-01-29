يوفنتوس في ورطة بعد ضم فلاهوفيتش من فيورنتينا

يوفنتوس في ورطة بعد ضم فلاهوفيتش من فيورنتينا

إيطاليا – يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتخلي عن أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية “الميركاتو الشتوي”، لكنه يعاني في مفاوضات الرحيل.

وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر “تويتر”: “يحاول يوفنتوس إيجاد حل للتخلي عن آرون رامزي قبل يوم الاثنين (موعد إغلاق الميركاتو الشتوي)”.

وأضاف: “لا يزال بيرنلي يريد التوقيع مع رامزي على الفور، لكن اللاعب يتمسك بموقفه ويرفض الرحيل عن السيدة العجوز”.

وختم رومانو: “في غضون ذلك، انهارت المفاوضات بين يوفنتوس وأرسنال بشأن التخلي عن لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو على سبيل الإعارة”.

ويحتاج يوفنتوس للتخلي عن أكثر من لاعب خلال الميركاتو الجاري، للحفاظ على توازن النادي ماليا، عقب التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

المصدر: وكالات