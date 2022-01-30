إنجلترا – أكدت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، إن بلادها ستزيد من وجودها العسكري في إستونيا، لأن دول البلطيق تشعر “بالتهديد من جانب روسيا”.

وأضافت: “هذه تدابير تعزيز لشركائنا في دول البلطيق، لأنهم يشعرون أكثر فأكثر بالتهديد من السلوك العدواني لروسيا عبر الحدود مع بيلاروس، وكذلك بشكل مباشر على طول الحدود مع دول البلطيق. لذلك، سنرسل قوات إضافية، ومثل حلفائنا سنعزز أيضا وجودنا في البحر الأسود. وهذا ضمان بتعزيز دعم حلفائنا في الناتو، الذين تعهدنا لهم بالتزامات، ونقوم أيضا بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية”.

وردا على سؤال، حول هل تكفي قوة مؤلفة من 1800 عسكري قالت: سيرسل حلفاؤنا الأمريكيون والفرنسيون والكنديون قواتهم لتعزيز الجناح الشرقي للناتو. وهذا أمر مهم”.

في وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لرئيس وزراء بريطانيا بأن لندن تدرس إمكانية مضاعفة عدد وحدتها العسكرية في إستونيا ونقل أسلحة دفاعية فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا. وذكر أنه يوجد حاليا 900 عسكري بريطاني في إستونيا.

المصدر: تاس