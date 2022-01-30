بغداد – ارتفعت إيرادات النفط العراقية بنسبة 123 بالمئة على أساس سنوي خلال 2021، إلى. 75.65 مليار دولار، بعد تحسن أسعار الخام العالمية.

وجاء في إحصائيات رسمية لوزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، الأحد، أن قيمة صادرات النفط صعدت من 33.92 مليار دولار كانت سجلت في 2020.

وصدّر العراق وفق الإحصائيات الشهرية الي تنشرها الوزارة وشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، خلال 2021، نحو 1.102 مليار برميل من النفط، صعودا من 1.096 مليار برميل في 2020.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط الواحد 68.38 دولاراً خلال 2021، صعودا من 38.41 خلال 2020.

وتراجعت إيرادات العراق النفطية خلال 2020 جراء تفشي فيروس “كورونا” وتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ومنذ مايو 2020، يلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها تحالف “أوبك +”، ما أثر على حجم صادراته البالغ في الظروف الطبيعية قرابة 107 ملايين برميل شهريا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول