ارتفاع إنتاج الصلب العالمي 3.7 بالمئة في العام 2021

ارتفاع إنتاج الصلب العالمي 3.7 بالمئة في العام 2021

الولايات المتحدة – أعلن اتحاد الصلب العالمي، ارتفاع إنتاج الصلب الخام العالمي خلال العام 2021 بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، بدعم تعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح التقرير الشهري لاتحاد الصلب، الأربعاء، أن إنتاج الصلب العالمي سجل مليارا و950 مليون طن خلال العام الماضي، مقارنة مع مليار و880 مليون طن في عام 2020.

وتصدرت الصين (أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم) الإنتاج من حيث الحجم، بمقدار مليار و32 مليون طن، مسجلة انخفاضا سنويا بنسبة 3 بالمئة.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية بحجم إنتاج سجل 118.1 مليون طن بارتفاع سنوي 17.8 بالمئة، ثم اليابان بإنتاج 96.3 مليون طن ونمو 15.8 بالمئة.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بحجم إنتاج 86 مليون طن بنمو 18.3 بالمئة، تلتها روسيا بحجم إنتاج 86 مليون طن بارتفاع 18.3 بالمئة.

وسجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمئة إلى 70.6 مليون طن خلال العام الماضي.

وحلت تركيا بالمرتبة السابعة عالميا بحجم إنتاج 40.4 مليون طن خلال العام الماضي، قياسا على 35.8 مليون طنا في 2020، بارتفاع نسبته 12.7 بالمئة.

وانخفض الإنتاج العالمي خلال ديسمبر/كانون أول الماضي بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي إلى 158.7 مليون طن.

والاتحاد العالمي للصلب من أكبر جمعيات الصناعة وأكثرها ديناميكية في العالم، وينتج أعضاؤه ما يقرب من 85 بالمئة من كميات الصلب في العالم.

الأناضول