الأردن – يحتفل الأردنيون اليوم بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني الستين وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين.

وكانت زوجة الملك الأردني الملكة رانيا العبد الله أول المهنئين له بعيد ميلاده الستين، ونشرت مقطع فيديو عبر “تويتر”، علقت عليه بقولها: “للأردن ملك، قلبه وسْع الوطن.. وعليه قلب الوطن. كل عام وسيدنا بخير”..

وهنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده، ونشر ولي العهد مقطع فيديو الملك عبر تطبيق تبادل الصور “إنستغرام”.

وكتب ولي العهد: “ستون عاما، وأنت في قلوبنا معنى للعطاء، أبا، معلما وقائدا يبذل كل العظائِمَ لشعبه.. ستون عاما وأنت فينا، #عيدالملك60 ، #ستونومعك_ماضون”.

كما يصادف اليوم الأحد عيد ميلاد الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الذي ولد بتاريخ 30 يناير من عام 2005.

ويعد الأمير هاشم النجل الثاني للملك والملكة رانيا العبد الله من الذكور، ويشترك الأمير هاشم في يوم ميلاده مع الملك عبد الله الثاني في 30 من يناير من كل عام.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي عبر “انستغرام” صورة للملك ونجله الأمير هاشم مرفقة بنص كتب فيه: “أطيب التمنيات بالخير والتوفيق لسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني. كل عام وسموكم بألف بخير”.

كذلك تلقى الملك عبد الله التهنئة من جهات رسمية ومواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مراحل حياة العاهل الأردني عبدالله الثاني منذ ميلاده في عمان، حيث تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية، لينتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في ساري بإنكلترا، ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكمل دراسته الثانوية هناك.

وفي العام 1980، التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج برتبة ملازم ثان، ثم التحق عام 1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.

وصدرت الإرادة الملكية السامية في الحادي والثلاثين من يناير عام 1962، بتسمية الأمير عبدالله آنذاك وليا للعهد، فيما نودي به ملكا للأردن بعد وفاة والده، الملك الحسين بن طلال، في العام 1999، ليتولى العهد الرابع للمملكة.

المصدر: RT