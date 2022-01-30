البنتاغون: لا نرى أي مؤشر على نية للصين للمشاركة في الوضع حول أوكرانيا

البنتاغون: لا نرى أي مؤشر على نية للصين للمشاركة في الوضع حول أوكرانيا

الولايات المتحدة – أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر يدل على مشاركة الصين في الوضع حول أوكرانيا.

وأضاف كيربي في مقابلة ضمن برنامج Full Court Press TV، عندما سئل عن احتمال دعم الصين لروسيا في الوضع في أوكرانيا: “ليتكلم قادة الصين عن ذلك بأنفسهم. لكننا لا نرى أي مؤشر يدل على أن الصين ستتدخل في الموضوع بأي طريقة ملموسة”.

ووفقا له، في حالة حدوث تصعيد في أوكرانيا من جانب موسكو، ستتعرض روسيا ليس فقط “لعواقب اقتصادية جدية” بل وستزداد “عزلتها” كذلك.

يوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، رفع مستوى تأهب بعض قواتها داخل الولايات المتحدة وخارجها واحتمال نقل 8.5 ألف عسكري أمريكي إلى أوروبا في ظل التوتر حول أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي