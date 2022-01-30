اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا امس السبت القضاء على 9 من مسلحي الحوثيين في استهداف جوي من طيران التحالف العربي غرب محافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز بالجيش اليمني، إن “طيران التحالف العربي استهدف موقعا للحوثيين بجبل حبشي غرب تعز، في وقت أدى الاستهداف إلى مصرع ما لا يقل عن 9 من عناصر الجماعة وتدمير سلاح مدفعية”.

كما أشار المركز إلى أن طيران التحالف دمّر عربة “بي إم بي” تابعة للحوثيين في جبهة محزام ماس شمال غربي مأرب.

بدورها، قالت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف شن اليوم 30 غارة على مناطق عدة بمحافظة مأرب.

وذكر مصدر أمني حوثي أن طيران التحالف استهدف مديرية رغوان بأربع وعشرين غارة، ومديرية مدغل بثلاث غارات، كما استهدف بغارتين مديرية الجوبة، وشن غارة على مديرية صرواح.

وأفاد بأن الغارات خلفت أضرارا في منازل المواطنين ومزارعهم.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن في وقت سابق من الأحد، مقتل 90 مسلحا من الحوثيين وتدمير 13 آلية عسكرية، على خلفية تنفيذ قواته 27 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: RT