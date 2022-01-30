ليبيا – أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج على أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وربيرج قال في حوار مع موقع “القاهرة 24” المصري: في حين أن الخطوات التالية تعتمد على القادة الليبيين، إلا أنه يعتقد بأن الشعب الليبي لديه رغبة كبيرة وإمكانية كبيرة أيضًا أن يضمن إجراء انتخابات حرة.

وأشار إلى أنه من الواضح أن الشعب الليبي يدعم قرار إجراء الانتخابات وهذا يتضح من أرقام تسجيل الناخبين المرتفعة حيث تم تسجيل 2.8 مليون شخص للتصويت في ليبيا، وقد حصل أكثر من 2.5 منهم على بطاقات التصويت الخاصة بهم.

وأضاف: “وهؤلاء الأشخاص الذين من الواضح أنهم مستعدون للتصويت، قد أظهروا التزامًا جادًا بالانتخابات، وحان الوقت لاحترام إرادتهم، إن آليات الوصول إلى الحلول موجودة”.

كما تابع: “كما لا تزال خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي قائمة، فكل ما يحتاجه قادة ليبيا هو التحلي ببعض الشجاعة وكذلك الالتزام بأمن وازدهار الشعب الليبي. والولايات المتحدة تشعر بالأمل من التقدم الثابت للجنة العسكرية 5‪+‬5 وهي تنفذ خطة عملها الشاملة لانسحاب المجموعات المسلحة”.

وجدد دعوة بلاده لجميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 2570 ورقم 2571، وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.‬‬

وشدد على أن الولايات المتحدة ليس لديها موقف بشأن أي مرشح، ووحده الشعب الليبي هو من يقرر من سيكون له دور في مستقبل ليبيا.

كما اختتم قائلًا: “ونحن والمجتمع الدولي نواصل دعم الزخم الموجود لإجراء انتخابات تؤدي إلى وجود حكومة منتخبة ديمقراطيًا يمكنها تلبية تطلعات الشعب الليبي”.