ليبيا – اختتم النائب العام المستشار الصديق الصور والوفد المرافق له زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية، حيث التقى الصور كلًا من النائب العام للمحكمة النقد العليا جوفاني سالفي بحضور وكيل النائب العام الإيطالي لويجي سالفاثو والمحامي العام ريناتو فينيكيو والنائب العام لمكافحة المافيا والإرهاب كافيرو دي راهو، بحضور السفير الليبي عمر الترهًوني.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الإيطالية إلى اللقاءات السابقة، في إطار التعاون المشترك على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ووضع الآلية والبرتوكول لتنفيذها في السعي لتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر والهجرة الغير شرعية، إذا تم الاتفاف على تاسيس حلقة وصل قضائي لدعم التحقيقات وتبادل المعلومات ضد التنظيمات الإجرامية.

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