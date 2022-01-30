ليبيا – علق مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد على الرسالة التي يحملها السفير التركي عندما تحدث عن نية بلاده بتوسعة التعاون العسكري في ليبيا بمجالات التدريب، معتبرًا أن الانفتاح التركي أمر خاص بتركيا وهو في الحقيقة يدل على أن هذه الدولة قوية وتحاول احتواء كل الأزمات التي تقع، وهذا من شأنها.

القايد قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد: إنه في خصوص الدعم العسكري فتركيا عندما وقعت اتفاقية مع الحكومة الليبية كان لها شقان، الأول حماية الحكومة الشرعية في ليبيا، والشق الثاني الذي ما زال مستمرًا هو التدريب العسكري والاستعانة بالقوات التركية في تدريب القوات العسكرية الليبية، وهذا لا يقتصر على المنطقة الغربية بل قد يكون في المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية؛ لأن الاتفاقية تشمل التدريب.

وأشار إلى أن ليبيا منذ سنوات وهي تستعين بدول أخرى لتدريب قواتها باعتبار القوات الأخرى لديها خبرات وكانت ترسل بعض المتدربين للخارج وتأتي ببعض المتدربين داخل ليبيا، وهذا ما زال مستمرًا خصوصًا في التدريب على الأسلحة الحديثة والسلاح البري والبحري والدفاع الجوي كله من الأمور الجائز فيها التدريب، ومن هذا المنطلق ليبيا وقعت اتفاقية بخصوص التدريب، وهو يشمل الجنوب والشرق والغرب.

كما أضاف: “الدور التركي واضح في محاولة -على الأقل- تحجيم وجود القوات الأجنبية الموجودة على ليبيا، من مرتزقة وغيرهم، ولولا وجود الحليف التركي لكانت هناك حروب وتوسع للمرتزقة، ليبيا لها دور في ذلك وأبدت استعدادها لتساعد في إمكانية إخراج القوات وتتفاهم مع هذه القوات، خصوصًا الفاغنر، وغيرها، التي لن يكون خروجها بسهولة دون الاتفاق مع الدول التي ترعاها وتسند وجودها داخل ليبيا، لهذا قد يكون لتركيا دور مهم في مساعدة الليبيين من التخلص من هذه القوات الموجودة على الأرض”.