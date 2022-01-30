ليبيا – إستقبل النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني اليوم الأحد رئيس بعثة وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوضع السياسي الراهن الذي تمر به البلاد، وآلية حلحلة المختنقات وإزاحة العراقيل للوصول الى عملية انتخابية نزيهة تشمل كافة الأطراف الليبية.

كما تم مناقشة العلاقات الليبية الأوروبية وتعزيزها و تطويرها في كافة المجالات، حيث أكد القطراني بأن للاتحاد الأوروبي دورًا مهم في استقرار ليبيا وتنميتها والدفع بعملية السلام إلى الأمام، وأن سلام ليبيا ينعكس إيجابًا على دول أوروبا نظرًا لموقع ليبيا الذي يعتبر نقطة انطلاقة للهجرة الغير قانونية.

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