ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز أمامها منعطفات كثيرة تتعلق بالأزمة الليبية، خاصة أن هناك أطرافًا تحملها فشل خارطة الطريق.

المهدوي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى أن وليامز تسعى لإطلاق عدة سيناريوهات، أبرزها عدم تشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى انتخابات في يونيو المقبل، بعد أن ظهرت خطة البرلمان في تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات برلمانية وتأجيل الرئاسية.

وأكد أنه لا يوجد أي ضامن لدى وليامز لتحقيق أي سيناريو في ظل وجود تحالفات قوية على الأرض؛ آخرها تحالف القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاآغا الذي اعتبره البعض أقوى التحالفات.

وشدد على أن أي سيناريو لا يتم التوافق عليه بين النواب والتحالف الجديد من جهة، والبعثة الأممية من جهة أخرى، لن يرى النور ولن يتحقق.