الكويت – من المقرر أن تنطلق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية غدا الأحد بالكويت لمناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة العربية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا والمسائل المطروحة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح، نقلته صحيفة “الراي” الكويتية إن “وزراء الخارجية كانوا قرروا في وقت سابق منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية، وتم عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر يونيو الماضي في الدوحة خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس”.

وأضاف إن “الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارحية العرب غدا الأحد سيكون باستضافة دولة الكويت ورئاستها باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية”، مشيرا إلى أن “هذا الاجتماع الوزاري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لاتصدر عنه قرارات، بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات”.

المصدر: صحيفة “الراي”