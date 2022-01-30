بيربوك: من دواعي سروري أن تتعاون ألمانيا مع روسيا في “بزنس جديد”

بيربوك: من دواعي سروري أن تتعاون ألمانيا مع روسيا في “بزنس جديد”

ألمانيا – أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن روسيا تملك إمكانات هائلة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، وسيكون مفيدا التعاون معها في هذا القطاع.

وأعربت الوزيرة، عن أملها بأن تعمل لائحة الضبط الكربونية العابرة للحدود، التي وضعها الاتحاد الأوروبي على تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في روسيا.

وأضافت بيربوك، في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية نشرت يوم الأحد: “هناك في روسيا، يأخذون على محمل الجد خطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض ضريبة عابرة للحدود. وتعلم صناعات الطاقة والتعدين، أنه يتعين عليها بالضبط التكيف مع ذلك لكي تكون قادرة على المنافسة. ولهذا السبب بالذات، أخذت العديد من الشركات في روسيا تعمل بشكل مطرد للانتقال إلى المصادر المتجددة والهيدروجين”.

وقالت بيربوك: “تمتلك روسيا، في ضوء حجمها المذهل، إمكانات هائلة لنموذج البزنس الجديد في مجال الهيدروجين الأخضر ونشر الخضرة. سيكون من دواعي سروري، التعاون في هذا المجال على أساس القانون الدولي”.

المصدر: تاس