ليبيا – أقر تقرير إخباري بعدم مرعاة كامل شروط السلامة الصحية المتعلقة بعدد من شحنات الماشية الإيرلندية المرسلة إلى ليبيا خلال فترة تفشي وباء كورونا في العالم.

التقرير الذي نشره موقع “أغري لاند” المعني بأمور الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في جمهورية إيرلندا وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن عمليات تسليم شحنات الماشية المرسلة إلى ميناء مصراتة البحري خلال الأعوام 2019 و2020 و2021 تضمنت تواجد مفتش بيطري لمرتين فقط.

وأوضح التقرير أن المفتش البيطري التابع لوزارة الزراعة والأغذية والبحار بجمهورية إيرلندا قام بالمغادرة في المرات الأخرى قبل أن ترسو السفن ولم يراقب الحيوانات أثناء تفريغها، فيما أرجع الوزير” تشارلي ماكونالوغ” هذا لنصائح والتحديثات قدمتها خارجية جمهورية إيرلندا بشأن سفر مواطنيها إلى ليبيا.

ورجح “ماكونالوغ” عودة تواجد المفتشين البيطريين خلال عمليات تفريغ حمولات الماشية في ليبيا بمجرد اعتبارها آمنة من منظور الصحة العامة.

ترجمة المرصد – خاص