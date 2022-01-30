الأردن – نقل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحملت الرسالة “تحيات وتمنيات الملك لسمو ولي عهد أبو ظبي بالخير ولدولة الإمارات وقيادتها وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، والحرص على تعزيز العلاقات بمختلف مجالاتها”.

وتضمنت الرسالة “التأكيد على تضامن الأردن الدائم مع الإمارات ومساندته الدائمة لها باعتبار أن أمنها من أمن الأردن”.

وأعاد الخصاونة “إدانة الأردن للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الإمارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة الإمارات الشقيقة”.

وأكد أن “عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

من جهته، حمل آل نهيان رئيس الوزراء الأردني “تحياته وتمنياته الطيبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”، مؤكدا “العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة بين البلدين”.

وجرى التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.

ووصل الخصاونة إلى أبو ظبي في زيارة عمل قصيرة أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

المصدر: “بترا”