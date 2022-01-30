فرنسا – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الأحد إصابة مدافعه الإسباني سيرخيو راموس في ربلة الساق خلال تدريبات الفريق.

ولم يحدد سان جيرمان مدة غياب راموس المهدد بعدم المشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الـ15 من فبراير المقبل ضد فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان عشية ثمن نهائي مسابقة الكأس ضد نيس: “سنتابع تطور وضع راموس بشكل يومي. لا نعرف حتى الآن إلى متى سيغيب”.

ومنذ قدومه من النادي الملكي الصيف الماضي، لم يخض صاحب الـ35 عاما سوى أربع مباريات في الدوري الفرنسي وخمس بالمجمل بقميص النادي الباريسي بسبب الإصابة التي أجبرته على الانتظار حتى الـ28 من نوفمبر لتسجيل بدايته مع فريقه الجديد، قبل أن يبتعد بعدها لمباريات عدة بسبب “إجهاد عضلي”.

وسجل راموس في الـ23 من الشهر الحالي هدفه الأول بقميص سان جيرمان عندما ساهم في فوز فريق العاصمة الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه رينس في ختام الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم “الليغ 1”.

المصدر: أ ف ب