إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي امس السبت التعاقد مع أداما تراوري البالغ 26 عاما قادما من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل مع خيار الشراء.

ولم يفصح برشلونة عن قيمة الصفقة لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن أداما انضم إلى النادي الكتالوني مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

ويعد تراوري أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.

وتأتي هذه الصفقة في ظل رغبة “البلوغرانا” بالتخلص من المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي خلال يناير الجاري.

ويعتبر تراوري ثالث صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الشتوي) بعد الثنائي داني ألفيس وفيران توريس.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter