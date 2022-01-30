روسيا – سيتم إنشاء المحطة الفضائية الروسية المستقبلية بواسطة قاطرات صغيرة خاصة.

أعلن ذلك كبير مصممي المركبات الفضائية المأهولة في شركة “إينيرغيا” الفضائية الروسية، فلاديمير سولوفيوف وقال في حديث أدلى به 25 يناير لتلفزيون” “روسكوسموس – تي في” الفضائي:” ننوي بناء المحطة باستخدام قاطرات فضائية صغيرة ستنقل وحدات فضائية وتسيطر على التحام بعضها مع البعض.

وحسب كبير المصممين فإن تلك العملية ستنفذ على غرار التحليق الذي حققته وحدة “بريتشال” الفضائية التي التحمت في نوفمبر الماضي مع المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح أن وحدة “بريتشال” الفضائية كانت لديها بنية معقدة من ناحية القيادة والتوجيه والملاحة. واستخدمت لمحاكاة مهام نقل الوحدات الفضائية الكبيرة التي يزيد وزنها بمقدار 3 أضعاف عن وزن وحدة “بريتشال” نفسها.

فيما أشار إلى أن قابلية وحدة “بريتشال” للتحكم فيها أقل بمقدار 10 – 15 مرة عما هو عليه لدى شاحنة “بروغريس” الفضائية. ومن المهم هناك التغلب على الاستمرارية وبطء رد الفعل على الأوامر عند تنفيذ مناورات معقدة.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف كان قد أعلن في أبريل عام 2021 أن الحالة التقنية للمحطة الفضائية الدولية سيئة، لذلك يجب على روسيا التركيز على إنشاء محطة فضائية روسية مستقلة. وقد أوكلت إلى شركة “إينيرغيا” الفضائية مهمة ضمان جاهزية أول وحدة فضائية للمحطة الفضائية الجديدة بحلول عام 2025.

جدير بالذكر أن المجلس العلمي التقني لمؤسسة “روس كوسموس” أوصى بإدراج مشروع إنشاء المحطة الفضائية الروسية على البرنامج الفضائي الروسي الذي سيتحقق لغاية عام 2025.

المصدر: تاس