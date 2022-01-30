مصر – كشف الإعلامى أحمد شوبير عن تطورات إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، والتي تعرض لها خلال لقاء كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وأكد الإعلامي المصري، أن الشناوي حارس مرمى “الفراعنة” والأهلي تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية وليس شدا مثلما أعلن الجهاز الطبي للمنتخب وسيغيب لنهاية كأس الأمم الإفريقية وكذلك مباريات فريقه الأحمر بمونديال الأندية والتي تنطلق خلال أيام في الإمارات.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر “أون سبورت إف إم” : “يا جماعة الشناوي مصاب بمزق في العضلة الخلفية وليس شد وهي نفس إصابته التي تعرض لها مع المنتخب في وقت سابق”.

وأضاف شوبير: “الشناوي بيجاهد وبيحاول يلحق المباريات بس طبعا صعب جدا، وتأكد غيابه عن مباريات منتخب مصر لنهاية كأس الأمم الإفريقية وكذلك عن الأهلي فى كأس العالم للأندية بالإمارات”.

وتابع شوبير: “الشناوي بيموت نفسه عشان يلحق بالبطولتين ولكن لم يحدث أن الحارس تم حقنه بالبلازما، الكلام ده محصلش”.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في تمام السادسة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة مساء اليوم الأحد على ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي الكاميرونية، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

المصدر: “اليوم السابع”