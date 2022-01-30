ليبيا – كشفت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عن وصول وفد ديبلوماسي مغربي إلى العاصمة طرابلس بهدف التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية فيها.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الوفد برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية، ويضم عددًا من كبار المسؤولين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بعد إغلاق دام 8 سنوات لتسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس.

وأضاف البيان: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوزيرة نجلاء المنقوش إلى الرباط في يونيو الماضي ولقائها بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.