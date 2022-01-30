كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية للملحمة الكروية بين “الفراعنة” و”أسود الأطلس”

كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية للملحمة الكروية بين “الفراعنة” و”أسود الأطلس”

الكاميرون – تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والمصرية والمغربية على وجه التحديد اليوم الأحد لملعب “أحمدو أهيدجو” بمدينة ياوندي الكاميرونية الذي سيستضيف مواجهة “الفراعنة” و”أسود الأطلس”.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة ضمن الدور ربع النهائي من البطولة الأكبر في القارة السمراء.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “أسود الأطلس”:

فيما اختار البوسني وحيد خليلوفيتش، مدرب المنتخب المغربي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “الفراعنة”:

وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نصف نهائي البطولة القارية، حيث ينتظره المنتخب الكاميروني المضيف الذي تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين أمس السبت.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT