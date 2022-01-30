مصر – علق الفنان المصري محمد صبحي على الهجوم اللاذع التي تعرضت له الفنانة والممثلة منى زكي بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وقال محمد صبحي: “قد نختلف مع توجهات ورسالة الفيلم، ولكن لا يصح الهجوم على ممثلة تؤدي دور في عمل فني”.

وأضاف عبر قناة “الحدث اليوم” أن معظم من هاجم فيلم “أصحاب ولا أعز” لم يشاهده، وكذلك الذين دافعوا عنه… “أنا شخصيا لم أشاهد الفيلم”.

وأوضح أن ما حدث نوع من الجلد للفنانة منى زكي وهذا خارج إطار العمل.

وأشار إلى أن المنصة التي عرضت الفيلم أمريكية وليست مصرية، وهذه صناعة اشترك فيها عدد من الممثلين وليس فنانا واحدا فقط.

وعرضت قناة “Netflix MENA” لقاء مع أبطال فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي عرضته منصة نتفليكس قبل أيام قليلة، وأثار جدلا كبيرا فور عرضه.

وتحدثت الفنانة منى زكي عن اللعبة التي لعبها أبطال فيلم “أصحاب ولا أعز” التي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء، حيث قالت منى: “أكيد ألعبها في الحياة العادية معنديش أي مشكلة، لأن أنا عموما معنديش أسرار رهيبة في حياتي”.

المصدر: موقع “صدى البلد” المصري