مصر – انطلقت فعاليات أول مسح قومي متخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر لعام 2022، اليوم الأحد والتي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في البلاد.

كما انطلق العمل الميداني أمس السبت ويستمر حتى 31/3/2022، حيث تم اختيار عينة عشوائية من الأسر المعيشية ممثلة للمجتمع منتشرة في كل محافظات مصر مع مراعاة تمثيل الحضر والريف بكل محافظة، ويتم جمع البيانات الميدانية من الأسر بالوحدات السكنية، بواسطة باحثين/ باحثات، يحملون بطاقات تعريف معتمدة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويهدف المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات توفر مؤشرات وطنية حول ظاهرة الإعاقة وحجمها ومدى انتشارها وأسبابها، واحتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للتمكن من التخلص من الحواجز التي يواجهونها، والعمل على دمجهم في المجتمع في مختلف النواحي الحياتية والاقتصادية، والعمل على توفير البيانات التي تمكن من تصنيف المؤشرات المختلفة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأهاب الجهاز بالأسر المختارة الإدلاء بالبيانات الصحيحة، نظرا لأهمية هذا المسح في معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الخدمات، ومن ثم تحسين نوعية حياتهم.

المصدر: “القاهرة24”