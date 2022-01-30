مصر.. ضبط أسلحة بيضاء وصواعق كهربائية ومواد مخدرة في مطار القاهرة (صور)

مصر – تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة من إحباط محاولتين لتهريب الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية وكمية من المواد المخدرة.

وحسب موقع “صدى البلد” المصري، ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على طائرة مصر للطيران اشتبه مأمور الجمرك في راكب مصري الجنسية قادم من إسبانيا، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY لوحظ وجود أجسام غريبة .

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 2 سيف معدني و2 خنجر معدني ذات أنصال حادة.

أما في المحاولة الثانية وأثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن، تمكنت شرطة الحدود من حجز كمية من الحلوى بها مواد مخدرة وصواعق داخل حقيبة أحد المسافرين والذي يحمل الجنسية المصرية.

المصدر: موقع “صدى البلد” المصري