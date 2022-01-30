أوكرانيا – أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن الشعور بالهلع والذعر المرتبط بتصاعد التوتر على حدود البلاد مع روسيا قد أثر سلبا على حالة الاقتصاد الوطني.

وقال كوليبا لصحيفة Vice الأمريكية الإلكترونية: “لقد بدأنا نعاني اقتصاديا ونفقد قوانا بسبب الذعر الذي يعيشه مجتمعنا”.

ودعا الوزير “الأسواق والناس” إلى إدراك أن كييف والدول الشريكة لها تعمل ما في وسعها “لمنع السيناريو الأسوأ”.

وذكر كوليبا أن “نقص الإرادة السياسية” يمنع بعض حلفاء بلاده من تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، دون أن يسمي الدول المحددة.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يرى اليوم تصاعدا أكبر مما كان في السابق”

ولفت زيلينسكي إلى أن التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين الأجانب عن مستجدات الوضع حول أوكرانيا تخلف انطباعا كأن هناك “حرب وتحركات قوات في الطرق وتعبئة عامة وتنقلات للناس”، مشددا على أن الأمر ليس كذلك، ولا نحتاج إلى هذا الذعر”.

وأضاف زيلينسكي أن التصريحات عن تصاعد محتمل على الحدود مع روسيا قد أثارت الذعر في الأسواق وقطاع الأموال، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الأوكراني، مشيرا إلى أن المستثمرين قد بدأوا في إخراج الأموال من البلاد.

وتنفي موسكو نفيا قطعيا الاتهامات الموجهة إليها بالتخطيط لـ “غزو أوكرانيا”. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سابقا إن خطوات روسيا لا توفر أي ذرائع لمثل هذه الاتهامات، مضيفا أن موسكو لا تستبعد أن يكون الهدف من الهستيريا حول “الاجتياح الروسي الوشيك” لأوكرانيا هو تبرير سعي كييف نحو تعطيل اتفاقيات مينسك الرامية إلى تسوية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا).

المصدر: “نوفوستي”