ليبيا – وصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أمس السبت إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة اليوم الأحد.

المنقوش اجتمعت مع الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، حيث ناقشا أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية وأهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

وأعرب الصباح عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون؛ لتحقيق الاستقرار في دولة ليبيا.