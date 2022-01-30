النرويج – أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، تحقيق عائد على الاستثمار بمقدار 14.5 بالمئة خلال 2021، أو ما يعادل 177 مليار دولار، بدعم استثمارات أسهم التكنولوجيا.

وكان الصندوق (أكبر صندوق سيادي عالمي من حيث الأصول) حقق عائدا على الاستثمار بقيمة 10.9 بالمئة في 2020، أو ما يعادل 122.7 مليار دولار.

وبلغت قيمة أصول الصندوق حتى نهاية العام الماضي، نحو 1.385 تريليون دولار.

وقال “الثروة السيادي” في بيان، الخميس، إن عائد استثمارات الأسهم في الصندوق سجل 20.8 بالمئة عام 2021.

وبحسب البيان، عادت الاستثمارات في العقارات غير المدرجة لتسجيل عوائد بنسبة 13.6 بالمئة، بينما سجلت الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت عوائد سالبة بمقدار 1.9 بالمئة.

وبلغ العائد على استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة 4.2 بالمئة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للصندوق نيكولاي تاجين، إن النتائج الجيدة بشكل رئيسي تعود إلى التطورات القوية للغاية في سوق الأسهم على مدار العام الماضي.

وأضاف تاجين: “كان هناك عائد جيد في معظم القطاعات، ولكن كان أداء الاستثمارات في التكنولوجيا والمالية جيدا بشكل خاص”.

وأشار إلى أن الاستثمارات في مجال التكنولوجيا سجلت عائدا مثيرا للإعجاب، بنسبة 30.2 بالمئة، مبينا أن “أداء العقارات كان قويا في 2021، بعد عام شاق في 2020 بسبب وباء كورونا”.

وتتوزع أصول الصندوق بين 72 بالمئة استثمارات في الأسهم، و25.4 بالمئة في الدخل الثابت، و2.5 بالمئة في العقارات غير المدرجة، و0.1 بالمئة في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.

ويهدف الصندوق إلى ضمان مصدر مستقبلي للثروة من الإيرادات الحالية المستمدة من مبيعات النفط والغاز في النرويج.

وتأسس الصندوق في ستينيات القرن الماضي، بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من تقلبات أسواق النفط.

الأناضول