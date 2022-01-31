روسيا – أكد المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي، إن مجموعة سفن حربية تابعة للأسطول، نفذت تدريب بحث عن غواصة في بحر النرويج، وذلك في إطار التدريبات المشتركة مع القوة العسكرية القطبية.

وذكر المكتب، في بيانه اليوم، أن المجموعة تضم سفن دعم وسفنا قتالية ضاربة بينها الطراد الصاروخي “مارشال أوستينوف” والفرقاطة “الأدميرال كاساتونوف”.

وأضاف البيان: “نفذت السفن الحربية الروسية، عمليات بحث عن غواصات للعدو المفترض، باستخدام طائرة هليكوبتر مضادة للغواصات”.

وتم تنفيذ البحث عن الغواصات المعادية، بطرق مختلفة تضمنت استخدام أنظمة السونار، وكذلك باستخدام المعلومات الواردة من المروحية المحدثة Ka-27M المضادة للغواصات. وأقلعت المروحية من الفرقاطة، ونفذت عمليات بحث عن الغواصات باستخدام البحث البصري والراداري والمغناطيسي.

في الفترة من يناير إلى فبراير 2022، تجري سلسلة من التدريبات البحرية بقيادة القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف في مختلف البحار والمحيطات.

المصدر: نوفوستي