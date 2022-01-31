إسبانيا – أفادت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية بأن المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ سيخضع للفحص الطبي في برشلونة مساء اليوم الاثنين، تمهيدا لضمه قبل ساعات من نهاية الميركاتو الشتوي.

وبحسب إذاعة “كادينا سير”، فإن أوباميانغ سيخضع للفحص الطبي، الساعة 5 مساء بتوقيت إسبانيا.

ووصل بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، إلى مدينة برشلونة، ظهر اليوم الاثنين، لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة لم تحسم رسميا حتى الآن، لكن برشلونة يريد إتمام الفحص الطبي، حتى يتمكن من تسجيل اللاعب بمجرد التوصل لاتفاق، خاصة وأن المهاجم الغابوني غادر بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب مشكلة في القلب.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع أرسنال لضم أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما أنه سيتوجب على المهاجم الغابوني تخفيض راتبه لتسجيله مع الفريق الكتالوني.

المصدر: وكالات