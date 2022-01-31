ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال إزالة مرافق البناء العشوائي تحت مسار خطوط نقل الطاقة 220 كيلوفولط في منطقتي عين زارة والهضبة.

وبحسب ما ورد في بيان صحفي صدر عن الوزارة واطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد قامت القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والمكلفة من قبل مكتب النائب العام بمتابعة إزالة هذه المرافق، بالتعاون مع فرع الدعم المركزي طرابلس وجهاز الحرس البلدي طرابلس والشركة العامة للكهرباء.

وأوضح البيان: إن الإزالة شملت 3 عقارات واقعة تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية منها مقهى وصالة خارجية ومستودع للرخام في عين زارة بطريق السدرة.