الاتحاد الأوروبي يعوّل على واشنطن والدوحة تعويضه بالغاز إن انخفضت إمداداته من روسيا

الاتحاد الأوروبي يعوّل على واشنطن والدوحة تعويضه بالغاز إن انخفضت إمداداته من روسيا

بروكسل – أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل عن أمله بالتعاون مع الولايات المتحدة والدوحة وأذربيجان في تعويض نقص الغاز في بلدان الاتحاد، إن انخفضت إمداداته من روسيا.

وقال بوريل في بيان له إن “خفض أو حتى وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحدث إذا فشلت المحادثات الأمنية في أوروبا”.

وأضاف: “نحن نبحث جميع الخيارات ومنها العمل مع شركاء مثل الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان، في مسألة إمدادات الغاز في حال قررت روسيا خفض أو وقف عمليات التسليم”.

وصرح الكرملين مرارا بأن روسيا أوفت دائما بالتزاماتها بعقود إمداد الغاز إلى أوروبا بلا أي تأخير، ولم تترك أي مسوّغ للتشكيك في مصداقيتها.

المصدر: “نوفوستي”