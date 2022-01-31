ليبيا – علق المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي على شروط اختيار رئيس حكومة التي وضعها مجلس النواب.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ليثبت أعضاء مجلس النواب حسن نواياهم وأن يضيفوا على شروط اختيار رئيس حكومة، (لم يذكر باسمه أو صفته في تقارير ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد)، ويتعهدوا بأنهم سيسمحون لرئيس الحكومة بتشكيل حكومة من الكفاءات بدون محاصصة معهم”.

وتابع: “لنتأكد من نيتهم ومن خلفهم في السعي لتحقيق استقرار وطني، أما غير ذلك فهو تدوير للفساد ومنهج الصفقات والتبعية للأجنبي”.