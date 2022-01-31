ليبيا – إجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد أمس الأحد مع معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية، وعضو الغرفة الأمنية المشتركة العميد خالد عبدو.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل فروع ومكاتب الدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية وإيجاد الحلول الناجعة لها.

كما نوقش أيضًا خلال الاجتماع موضوع عودة العائلات النازحة من مدينة مرزق إلى منازلهم عن طريق التعاون مع آمر المنطقة العسكرية ومدير الأمن ومجلس أعيان وحكماء حوض مرزق.

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