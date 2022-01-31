ألمانيا – أعرب كريستوف هيوسجن الرئيس الجديد لمؤتمر ميونخ للأمن، عن اعتقاده بأن الجهود الدبلوماسية سمحت بتخفيف التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف هيوسجن في مقابلة نشرت اليوم الاثنين في صحيفتي Rheinische Post و General-Anzeiger، أن الدبلوماسية أظهرت أول نجاحاتها في حل الأزمة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وقال: “تبدي روسيا لهجة أقل عدوانية. لكن رغم ذلك لم ينته الخطر بعد”.

ودعا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى التعاضد في الوضع الحالي حول أوكرانيا.

وقال: “الموقف الموحد، وسيلة قوية لإقناع روسيا. ولهذا السبب يجب على الناتو والاتحاد الأوروبي الاستمرار في الوقوف معا”.

المصدر: تاس