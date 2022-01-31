السعودية – كشفت السعودية، اليوم الاثنين، عن قيمة المواقع التي تنتشر فيها الثروات المعدنية في المملكة، وأشارت إلى أن أكثر من 5300 موقع تعديني في المملكة تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

وجاء ذلك بحسب تقرير صدر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اليوم، وتعادل قيمة هذه المواقع حوالي 1.33 تريليون دولار.

ووفقا للتقرير تتضمن المواقع معادن مثل الذهب والفضة والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وصخور الزينة المستخدمة في واجهات المباني.

وأضاف أن المملكة تنتج نحو 68 ألف طن سنويا من مركزات النحاس والزنك، ونحو 24.6 ملايين طن من خام الفوسفات سنويا، حيث تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويا، وتعد المملكة من بين أكبر 5 منتجين للأسمدة الفوسفاتية، كما نجحت في تطوير عدد من الصناعات المعدنية الأخرى.

وأوضح التقرير إلى أن التطلعات والأهداف الرئيسية التي وضعتها الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية تركز على الاستخدام الأمثل لهذه المعادن من خلال تطوير سلاسل القيمة الصناعية والتي سيكون لها تأثير اقتصادي مهم خلال مراحل الصناعات الوسيطة والتحويلية لهذه المعادن وما ينتج عنها من فرص عمل، ونقل التنمية إلى مناطق المملكة المختلفة التي توجد فيها هذه الخامات المعدنية ، مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق، وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين وحماية البيئة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المملكة تنتج العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: “سبق” + “الرياض”