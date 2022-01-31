ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء عن مواجهتها لصعوبات خارجة عن إرادتها تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع.

بيان صحفي صادر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى عدم ادخارها أي جهد لتوفير الطاقة الكهربائية في ظل تزايد الطلب عليها، مبينًا أن من بين هذه الصعوبات عدم تشغيل الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج، لغياب الوقود على خلفية سوء الأحوال الجوية التي أعاقت وصول ناقلة معنية بذلك.

وتابع البيان: إن ذات الحال ينطبق على محطة الخمس البخارية فالانخفاض وتذبذب ضغط الغاز عاملان مهمان في قلة الإنتاج؛ لأن الشركة مضطرة لإيقاف بعض الوحدات التوليدية حفاظًا على سلامتها، ما يعني بالمجمل زيادة في ساعات طرح الأحمال لتتوافق القيمة الإنتاجية مع نظيرتها المستهلكة.

وشدد البيان على مساعي الشركة بكافة ملاكاتها الفنية والإدارية لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة في ظل موجات الصقيع والبرد في البلاد.