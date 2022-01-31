ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه لم يتم الإعلان عن عقد جلسة للنواب يوم غد الإثنين، لافتًا إلى أن هناك طلبًا مقدمًا من مجموعة من النواب لتأجيلها إلى الأسبوع المقبل للتشاور بشأن اختيار الحكومة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأحد، أكد أن المتقدمين لرئاسة الحكومة المقبلة، قد سلموا أوراقهم، ومن ذلك تزكية النواب لكل متقدم.

وأشار إلى أن الجلسة المقبلة ستناقش بكل تأكيد، سحب الثقة من الحكومة والتصويت على تنصيب حكومة جديدة، مؤكدًا أن كل الأطراف اتفقت على انتهاء مدة ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة ووجوب سحب الثقة منها.

ونوه إلى أن رئيس الحكومة سيكون من المنطقة الغربية، وكل متقدم لرئاسة الحكومة يزكيه 25 نائبًا.

كما أشار إلى أن عدد نواب المنطقة الغربية أكثر من 100 نائب، متوقعًا أن يكون عدد المتقدمين 4 أشخاص.

العرفي اختتم تصريحه بالقول: ليس هناك ما يخيف بشأن وجود حكومتين إذا ما تم تغيير الحكومة الحالية، وهناك ضمانات لذلك.