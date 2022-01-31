ليبيا- طالب حسين القطراني نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال رئاستي الحكومة ومجلس النواب ولجنة خريطة الطريق بالتفاهم لمعالجة الانسداد السياسي الحالي.

القطراني أوضح في كلمة له تابعتها صحيفة المرصد أن على هذه الجهات وضع خارطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلاف وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة والقبول بنتائجها، سعيًا منه لإيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع فرقاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف القطراني: إن كل ما يبغيه من هذا هو رأب الصدع والوصول إلى اتفاق لمعالجة كافة العراقيل وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة، مع أهمية التركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء ومواجهة خطر وباء كورونا المهدد للجميع فالمرحلة التي تمر بها ليبيا حساسة ومفصلية.

وتابع القطراني: إن هذه المرحلة تتطلب من كافة القوى تقديم التنازلات وإنكار الذات ووضع الخلافات جانبًا، والعمل على تحقيق مصالح الوطن والمواطن، فالأخير يتطلع إلى بلد يعيش فيه معززًا مكرمًا متمتعًا بكافة حقوقه بعد أن مل من التشظي؛ لأن الوقت قد حان لتحقيق الاستقرار والتنمية والمصالحة الشاملة.