ليبيا – ترأس عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعًا دوريًا للجنة وضع الأطر القانونية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بحضور أعضاء هذه اللجنة.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مشاركة وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال حليمة البوسيفي ومختصين في المجال القانوني والمصالحة الوطنية في الاجتماع الذي واصل وضع الأطر القانونية بالتواصل مع معنيين وبالمجال الدستوري.

وأضاف البيان: إن الهدف من هذه الاجتماعات هو الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي يتوق لها الشعب الليبي، من خلال عقد مؤتمر عام لها يعتمد على الحوار المجتمعي يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتى عليه شعبيًا فالمشروع هو من سيحقق العدالة الانتقالية.

إلى ذلك أشاد أستاذ القانون الدولي والدستوري إبراهيم أبو خزام بمشروع المصالحة الوطنية لكونه عملًا تاريخيًا يساهم في استقرار ليبيا ويحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، عادًا نجاح المشروع عاملًا مساهمًا في حل الأزمة السياسية.