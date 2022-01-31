ليبيا – شاركت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش بالاجتماع التشاوري المغلق الـ156 لوزراء خارجية الدول في مجلس جامعة الدول العربية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي ترأسته الكويت يهدف إلى تنسيق مواقف الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تطوير آليات التعاون العربي المشترك، وبحث أهم المواضيع والقضايا التي تشغل الدول المشاركة والمصاعب التي تواجهها.

وأوضح البيان أن المنقوش تطرقت خلال الاجتماع لجهود حكومة تصريف الأعمال لتحقيق الأمن والاستقرار، ودعم العرب لإنجاح مسارات التحول الديموقراطي، وخطة لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتكاثف الجهود لدعم السلام بالمنطقة.

وتابع البيان: إن الاجتماع تناول التنسيق العربي وتبادل الخبرات لمواجهة وباء كورونا.