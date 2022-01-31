المغرب – عقب هزيمة المغرب أمام مصر خلال المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 تداولت مواقع إخبارية بكثافة فيديو قالت إنه لوفاة مشجع مغربي.

وبحسب موقع “كيفاش” المغربي، فإن مشجعا مغربيا توفي نتيجة سكتة قلبية عقب الهدف الثاني لمنتخب مصر ضد المغرب في أمم إفريقيا.

وقال الموقع المغربي، أن المسن الذي توفي كان يشاهد المباراة في أحد مقاهي مدينة شيشاوة بضواحي مراكش، وتوفي عقب الهدف الثاني لمصر، حيث اعتقد أصحاب المقهى أنه نائم.

وأشار إلى أن أصحاب المقهى لم يتنبهوا للأمر إلا بعد نهاية المباراة بفترة، رغم أنه توفي عقب هدف مصر الثاني الذي جاء في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

المصدر: موقع “كيفاش” المغربي